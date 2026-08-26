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“Trabajen en serie": El invaluable consejo de la Chef Lili Cuéllar para los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los participantes asistieron a la cocina oculta del Mundo MasterChef para reforzar sus conocimientos en repostería y adelantar sus tartaletas

Con el fin de adelantar sus tartaletas y reforzar sus conocimientos en repostería tras lo ocurrido el pasado lunes en la gala por el Pin del Chef, los participantes asistieron a la cocina oculta del Mundo MasterChef con la Chef Lili Cuéllar, quien les compartió un consejo invaluable para mejorar su desempeño.

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