¡Tomarán acciones legales! Diana está dispuesta a defender la reputación de su hija
Luego de escuchar cómo hablan de su hija, Diana advierte que tomará acciones legales para defender su reputación y proteger el futuro de su nieta.
Diana, la mamá de Rosario, llega a la clínica de emociones muy molesta por lo mal que han tratado a su hija. Además de defender reputación de su hija, explica cómo fue que su hija se escapó con su pareja cuando era muy joven. Diana advierte que ella y Rosario tomarán acciones legales por el bien de su nieta.