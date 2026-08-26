¡Le piden ser la amante para darle pensión! Rosario acusa al papá de su hija

Rosario asegura que el papá de su hija siempre ha sido un irresponsable y nunca se ha hecho cargo de su manutención y, ahora que se le ocurrió exigirle pensión, el muy cobarde le pidió que fuera su amante. Rosario está muy enojada por la propuesta que le hicieron y porque lastimaron a su hija. Todo comenzó cuando Rosario y el papá de su hija comenzaron a salir en la secundaria.