"¡Ella es la buscona!”, María se rehúsa a que su hijo mantenga a una niña que no saben si es de él
Al hijo de María le están pidiendo que se haga cargo de una niña que no saben si es de él, pero ella asegura que Rosario andaba con uno y con otro en la colonia.
A María, la mamá de Erik, no le parece que le exijan a su hijo que mantenga a una niña que ni siquiera sabe si es de él. Además, revela que todos los de la colonia sabían que Rosario andaba con uno y con otro. Lo malo, es que su hijo fue el tonto que se dejó engatusar por ella. María no quiere que sigan molestando a su hijo con temas de pensiones y más.