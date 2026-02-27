"¡Me prometió muchas cosas!”, Esmeralda sigue enganchada con su ex porque le prometió que siempre la amaría

Esmeralda advierte que no es ni tonta ni dejada; no permitirá que se burlen de ella ni de su hija. Asegura que Omar se arrepentirá de haberla dejado y le sugiere que se vaya olvidando de su hija porque no dejará que la vea pues no será la burla de la familia. Esmeralda acepta que sigue ‘enganchada’ con Omar porque él le prometió que siempre la iba a amar, aunque ella lo maltrataba porque a él le faltaba carácter. Ahora que Omar tiene otra pareja, Esmeralda no lo acepta porque ‘tiene que cumplirle’.