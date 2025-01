¿Se acabó la intimidad con tu pareja? Revive la llama del amor

Es recurrente que las parejas tengan conflictos derivados por falta de intimidad. Pero, ¿a qué se debe? En la clínica de emociones de Rocío Sánchez Azuara, la sexóloga Irene Moreno compartió información al respecto, dando su punto de vista sobre la falta de intimidad en las parejas, el autoestima y las consecuencias de no trabajar adecuadamente los efectos de las infidelidades.

¿Por qué mi pareja no quiere tener relaciones?

La sexóloga Irene Moreno apuntó en Acércate a Rocío que, si durante dos meses una pareja no consigue tener intimidad, algo está sucediendo. Podría ser que él esté deprimido o sintiendo que ha disminuido su potencia sexual, incluso algún síntoma que pueda indicar disfunción eréctil. Cuando nuestra pareja nos rechaza, antes de tomarlo personal, debemos pensar que podría tratarse de algo por lo que está pasando él, que no le permite acercarse a ti. Lo que está faltando es la comunicación. Se debe conversar abiertamente. Cabe mencionar que, la empatía y el respeto juegan un papel fundamental. Así lo compartió en el siguiente video.

La sexualidad no es sólo un evento físico; se trata de situaciones emocionales y mentales que pueden interferir en una buena respuesta sexual. Muchas veces, sin importar el género, cuando queremos sorprender a la pareja, la persona sorprendida es quien da la sorpresa; a veces la pareja se puede sentir intimidada. Lamentablemente, es común que entre las parejas no se hable sobre lo que les gusta y lo que no. Sin embargo, es fundamental entender que, si existen este tipo de detalles, se trata de una propuesta a final de cuentas. En el siguiente video, Irene Moreno compartió la información.

¿Qué pasa cuando no se supera un infidelidad?

Cuando una infidelidad o supuesta infidelidad no se trabaja de fondo, la pareja puede caer en situaciones de celotipia, donde la persona sufre por una constante fantasía sobre lo que puede estar haciendo la pareja aunque no sea real. Esto ocasiona una merma en la autoestima y situaciones que afectan en la mente, el cuerpo y las emociones. Por supuesto que los afectados son ambos componentes de la pareja.

Es importante que, ante este tipo de situaciones de pareja, se consulten especialistas del tema para tomar las mejores decisiones.