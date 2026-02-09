¡Era la amistad soñada! Fernanda sorprendió a su papá besuqueándose con la mejor amiga de su mamá

La mamá de Fernanda está muy mal, pues padece cáncer. Lo peor es que hace quince días, Fernanda encontró a su papá besuqueándose con Virginia, quien se decía mejor amiga de su mamá. Incluso, la relación de Virginia con la mamá de Fernanda era tan cercana, que vivió en su casa y la acompañó a tomar los tratamientos. ¡Era la amistad soñada y ahora se volvió una pesadilla! Fernanda asegura que se encargará de que su papá pague por lo que está haciendo, pues su mamá no se merece que le estén viendo la cara.