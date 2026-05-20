¡La volvería a meter a la cárcel! Fernando advierte a su ex que deje en paz a su nueva pareja

Fernando quiere que la mamá de sus hijos entienda que su relación ya terminó y le advierte que, si no quiere regresar a la cárcel, debería dejar su nueva pareja en paz. Además, asegura que no piensa salirse de la casa donde vive, pues le pertenece a él. Ahora, Fernando se entera de que podría enfrentar problemas legales por temas de manutención y por manipular videos con contenido explícito. Con lágrimas en los ojos, Elizabeth detalla cómo Fernando le destruyó la vida.