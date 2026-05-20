¡Lo pagará muy caro! Gabriela buscaba separar a su pareja de su esposa y ahora podría enfrentar a la ley

Gabriela asegura que sólo le dio su merecido a la exmujer de Fernando, pues además de meterse a su casa para golpearla, también le robó. Gabriela no entiende por qué la dejaron salir de prisión; debería pagar más tiempo. En realidad, Gabriela es amante de Fernando, pues él no se ha divorciado de Elizabeth. Ahora, todo se podría complicar para Gabriela, pues podría enfrentar problemas serios por divulgar videos explícitos. ¿Gabriela entenderá las consecuencias de sus cuestionables actos?