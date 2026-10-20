¡Es una grosera! Griselda no quiere que su sobrina corra a su mamá de su casa

Griselda, hermana de Katia y tía de Aurora, revela en la clínica de emociones que tiene muy mala relación con Aurora, pero con Tania sí se lleva bien. Griselda asegura que no se lleva bien con Aurora porque es muy grosera con su mamá y anticipa que no está de acuerdo en que la quiera correr de su casa. ¿Será que alguna de las tías de Aurora tiene interés en la casa de su padre?