¿Peleará la casa de su papá? Tania se presenta ante su hermana para aclarar la herencia de su padre
Tania, la otra hija del papá de Aurora, se presenta en la clínica de emociones para aclarar si ella también podría heredar parte de la casa de su papá.
Tania se presenta en el foro de Acércate a Rocío, pero en cuanto su hermana Aurora la ve, el ambiente se pone muy tenso. Tania, hija del hermano de Katia y Griselda, es asesorada por el especialista de la clínica de emociones sobre el inmueble que le heredó su papá a su hermana Aurora. ¿Aurora tendrá que compartir la casa de su papá con Tania?