¿Peleará la casa de su papá? Tania se presenta ante su hermana para aclarar la herencia de su padre

Tania se presenta en el foro de Acércate a Rocío, pero en cuanto su hermana Aurora la ve, el ambiente se pone muy tenso. Tania, hija del hermano de Katia y Griselda, es asesorada por el especialista de la clínica de emociones sobre el inmueble que le heredó su papá a su hermana Aurora. ¿Aurora tendrá que compartir la casa de su papá con Tania?