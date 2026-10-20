¡Sin lástima! Aurora quiere sacar a su mamá de su vida
Aurora se ha sentido rechazada por su mamá desde siempre y ahora quiere hacer lo posible por sacarla de su vida y de la casa que heredó de su padre.
Aurora, la hija de Ariana, heredó la casa de su padre, pero su mamá cree que también es de ella. Según Aurora, su papá se la pasa ofendiéndola y aún así quiere que sienta lástima por ella. Ahora, Aurora sentencia que no le importa dónde vivirá su mamá, pues la casa le pertenece a ella. Aurora se acaba de enterar que tiene una hermana llamada Tania, pero se niega a creerlo. ¿Por qué Aurora siempre se sintió rechazada por su mamá?