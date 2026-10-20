Mi hija quiere dejarme en la calle | Programa del 20 de octubre 2026 de Acércate a Rocío
Aurora heredó la casa de su padre y advierte que correrá a su mamá, pues siempre la ha rechazado; inesperadamente su herencia podría estar en riesgo.
Ariana dice que su hija la quiere correr de su casa y Aurora advierte que sí lo hará, pues su padre se la heredó sólo a ella. Sin embargo, las tías de Aurora le confesarán la existencia de su hermana Tania, hija de otra familia de su papá. ¿Será que corre peligro la herencia de Aurora?