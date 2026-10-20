¡Se quedaría en la calle! La hija de Ariana quiere correrla de su casa

Ariana asegura que su hija la quiere correr de la casa que le heredó su padre porque no quiere que nadie la corrija. ¡Quiere que recapacite porque son familia! El esposo de Ariana falleció cuando su hija tenía trece años y cuando él murió, su matrimonio no pasa por su mejor momento. Si el panorama era complicado, se puso peor cuando Ariana trató de rehacer su vida.