¡Es una ventajosa! La cuñada de Katia no le guardó luto a su hermano y se embarazó

Katia, cuñada de Ariana, revela que le dijo a su sobrina Aurora que era la única en el testamento de su padre para evitar problemas; asegura que Ariana siempre ha sido muy ventajosa y condena que no le haya guardado luto a su hermano y que se haya embarazado de otro. Katia acepta que sí sabía que existía Tania, la otra hija de su hermano. ¿Para qué lo ocultó tanto tiempo Katia?