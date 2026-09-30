¡Cargará con las culpas de su hermana! Karla organiza tandas, pero la reputación de su hermana la podría afectar

Karla, hermana de Monserrat, llega a al clínica de emociones para dar su punto de vista sobre el lío que se armó con su hermana y las tandas. Karla aún no ha quedado mal en la tanda que organizó, pero por la mala reputación de su hermana, Karla podría salir afectada con los otros miembros de su tanda. ¿Karla debería alejarse de su hermana para evitar ser señalada de defraudadora?