¿Denunciaría a su propia hija? Rosa acusa a su hija de malgastar el dinero de las tandas

Rosa, mamá de Monserrat y Karla, revela que su hija Monserrat se fue a la playa con el dinero de las tandas. Ante las pruebas que se han presentado en la clínica de emociones, las hijas de Rosa podrían enfrentar problemas legales por defraudar gente con miles de pesos con sus supuestas tandas. ¿Rosa debería acusar a sus hijas con la ley?