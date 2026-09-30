Me transó Lady Tandas | Programa del 30 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

En su primera participación en una tanda, Raúl salió perdiendo miles de pesos defraudado por Monserrat, quien asegura que dejó el dinero de las tandas en casa de su ex, pero ya no vive con él por infiel. Sin embargo, Ernesto se lava las manos y asegura que no tiene el dinero de las tandas de su ex. La mamá de Monserrat confesará lo que sabe y los especialistas explicarán las consecuencias legales que podría enfrentar Monserrat.