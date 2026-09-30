¡Ni tanda, ni novio, ni nada! A Monserrat la acusan de fraude por tandas
El exnovio de Monserrat la corrió de su casa y, según ella, el dinero de las tandas lo dejó en casa de su ex. ¿Será que Lady Tandas esconde algo?
Monserrat, vecina de Raúl, asegura que si Ernesto no la hubiera corrido de su casa, ella no tendría ningún problema con la tanda; ahora ella sólo quiere recuperar sus cosas y su dinero. A Monserrat le parece muy injusto que la culpen de algo que no fue su culpa y asegura que el dinero de la tanda se quedó en la casa de su ex. ¡Ojo a la multa que podría recibir Monserrat por temas de datos personales!