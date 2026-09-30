¡Ni tanda, ni novio, ni nada! A Monserrat la acusan de fraude por tandas

Monserrat, vecina de Raúl, asegura que si Ernesto no la hubiera corrido de su casa, ella no tendría ningún problema con la tanda; ahora ella sólo quiere recuperar sus cosas y su dinero. A Monserrat le parece muy injusto que la culpen de algo que no fue su culpa y asegura que el dinero de la tanda se quedó en la casa de su ex. ¡Ojo a la multa que podría recibir Monserrat por temas de datos personales!