¡Le cargaron ‘el muertito’! Ernesto salió embarrado en broncas de dinero por culpa de su ex

A Ernesto le parece muy injusto salir ‘embarrado’ en las broncas de Monserrat, su ex. Ernesto asegura que no tiene el dinero de la tanda y dice que, si la corrió de su casa, fue por infiel. Ahora, Ernesto le pide a su ex que deje de ‘cargarle el muerto’ a los demás. ¿Cómo un problema de pareja llegó a afectar la economía de otras personas? ¿Realmente Ernesto no tendrá el dinero o será que ya lo gastó?