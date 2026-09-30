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¡Lo chamaquearon! A Raúl le dieron su novatada en las tandas

Raúl decidió confiar en Lady Tandas y terminó perdiendo miles de pesos; ahora sólo quiere recuperar su dinero, pero... ¿podría tomar acciones legales?

Raúl confiesa que lo transó Lady Tandas y ahora sólo quiere recuperar su lana. Ahora, a Raúl no le importa quien dice la verdad, si Lady Tandas o su expareja; él sólo exige una solución. Raúl decidió entrara a una tanda organizada por alguien que no conocía, pero decidió confiar y le salió muy caro. Todo iba bien hasta que lo empezaron a ‘chamaquear’ y salió perdiendo miles de pesos. ¿Podría tomar acciones legales?

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