¿Gallina vieja hace buen caldo? Kevin sale con Sandra una mujer mayor que lo llama ‘carne fresca’

Gallina vieja hace buen caldo’, dice Kevin sobre Sandra y le pide a Valeria que entienda que no dejará de salir con su mamá. Kevin revela que, desde que sale con Sandra, sus amigos lo respetan y quieren ser como él. Kevin sale con Sandra, quien tiene la edad de su mamá y lo llama ‘carne fresca'; para él es un cumplido. Según Kevin, su relación con Sandra es seria pues ya llevan un mes de noviazgo. Sandra paga todas las salidas de Kevin, pues él aún vive con sus papás y no tiene cómo sustentar esos gasto. ¿Tendrá futuro esta pareja dispareja?