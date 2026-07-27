¡Le tomaba fotos a escondidas! El ex de Lorena la sigue persiguiendo

Lorena se queja de que su ex no la suelta y acepta que ella es difícil de superar, pero el debería tener un poco de dignidad. Si Lorena perdió la confianza de Daniel fue por no cerrar las puertas a tiempo, pero Lorena asegura que no quiere volver con su ex. Lorena conoció a su ex hace cuatro años en un bar y aún la persigue, aunque ella lo terminó por comportamientos perturbadores. ¿Por qué el ex de Lorena adoptó comportamientos cuestionables?