¡Se mensajea con el novio de su hermana! Lucero es evidenciada por Rocío y su reacción es imperdible

Lucero asegura que su hermana Camila siempre se hace la víctima aunque nadie la ataque; ella provoca los pleitos y sale corriendo con su papá. Además, Lucero advierte que ella no tiene la culpa de que Camila se sienta menos y crea que le quiere bajar a su novio. Sin embargo, Rocío mostrará pruebas contundentes de los malos comportamientos de Lucero con el novio de Camila. ¿Por qué lo hace?