¡Se mensajea con el novio de su hermana! Lucero es evidenciada por Rocío y su reacción es imperdible
Lucero niega mandarle mensajes al novio de su hermana, pero Rocío muestra contundentes evidencias. Al sentirse evidenciada, argumenta que lo hizo para probar su fidelidad.
Lucero asegura que su hermana Camila siempre se hace la víctima aunque nadie la ataque; ella provoca los pleitos y sale corriendo con su papá. Además, Lucero advierte que ella no tiene la culpa de que Camila se sienta menos y crea que le quiere bajar a su novio. Sin embargo, Rocío mostrará pruebas contundentes de los malos comportamientos de Lucero con el novio de Camila. ¿Por qué lo hace?