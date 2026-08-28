¡Ha sido infeliz 19 años! Mady quiere dejar a su esposo para volver con su ex

Mady está muy agradecida con Miguel por todos los años que pasaron juntos, pero en el corazón no se manda. Ahora que se reencontró con un ex, recordó que siempre soñó con una vida libre. Ahora, Mady quiere rehacer su vida sin pedirle permiso a nadie y para eso, quiere que Miguel le de la mitad del negocio, porque ambos lo construyeron. ¿Mady conseguirá los recursos para reiniciar su vida al lado de su ex? Cabe mencionar que Mady hay sido infeliz durante 19 años y ahora quiere volver con el que alguna vez le fue infiel.