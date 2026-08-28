La mamá de Michelle piensa abandonarla para irse con su ex

Michelle, hija de Mady y Miguel, confirma sus sospechas: su mamá quiere dejar a su papá para estar con alguien más. ¿Por qué Mady no incluye a su hija en sus planes? ¿Realmente cree que lo mejor para su hija es abandonarla con su papá? Mady explica por qué quiere irse con su ex. ¿Michelle estará de acuerdo con la decisión de su mamá? ¡La mamá dice que le está dejando su casa a Miguel para que viva tranquilo con Michelle!