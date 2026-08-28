¡Quiere recuperar a su familia! El matrimonio de Miguel se desmorona por culpa de un tercero
Aunque a Miguel ya le pidió el divorcio su esposa infiel, él tiene la esperanza de recuperarla y volver a tener una familia feliz. ¿Será posible?
A Miguel le tomó toda la vida construir su familia y su negocio; advierte que no tirará todo a la basura por un capricho. Miguel ama a su esposa, pero está triste, enojado y decepcionado por lo que está pasando con su esposa. Hace semanas todo marchaba bien, pero en el último mes todo cambió; Miguel nunca pensó que su matrimonio se vería afectado por un tercero.