¡Quiere recuperar a su familia! El matrimonio de Miguel se desmorona por culpa de un tercero

A Miguel le tomó toda la vida construir su familia y su negocio; advierte que no tirará todo a la basura por un capricho. Miguel ama a su esposa, pero está triste, enojado y decepcionado por lo que está pasando con su esposa. Hace semanas todo marchaba bien, pero en el último mes todo cambió; Miguel nunca pensó que su matrimonio se vería afectado por un tercero.