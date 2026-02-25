¡Su hijastra quiere acabar con su relación! Mariana advierte que no le dará gusto a esa “enferma”

Antes de conocer a Juan, Mariana tuvo una relación violenta y tormentosa de la que tuvo dos hijas; confiesa que salió huyendo de ahí. Desde que Mariana está con Juan, sus hijas ven en él una figura paterna y amorosa; lo complicado es que Juan también tiene hijas y ahí es donde comienza todo el problema. Ahora, Mariana está harta de que su pareja no le ponga un alto a los chantajes de una de sus hijas; asegura que “esa chamaca” se la pasa buscando la forma de separarla de su padre. Mariana advierte que no se separará de Juan para complacer a la “enferma de su hija” ni de su ex.