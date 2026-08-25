¡La hija de Patricia se embarazó y se fue a vivir con la familia de su novio!

La hija de Patricia salió embarazada y su novio y sus papás se la llevaron con ellos; ahora Patricia les exige que se hagan cargo de la situación. Tras sorprender al papá de la hija de Patricia en una infidelidad, se separaron y él se fue a vivir fuera de México; él no da pensión alimenticia y Patricia no quiere saber nada de él. Además de revelar que su hija ya no quiere estudiar más, Patricia detalla cómo se embarazó su hija y cuenta por qué se la llevaron de su casa. ¿Fue la mejor decisión?