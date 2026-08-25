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¡Líbana vivía con la familia de su novio, pero ya la regresaron con su mamá!

Después de saber que estaba embarazada, Líbana se fue a vivir con la familia de su novio; al principio todo bien, pero ya la regresaron con su mamá.

Líbana se fue a vivir con su novio porque salió embarazada y sus papás le habían respondido muy bien. Después su suegra comenzó a tratarla mal y la regresó con su mamá; dice que es su casa y que ella no puede vivir ahí, pero Rodrigo no sabe ponerla en su lugar. Líbana se siente muy triste porque dice que su mamá no la quiere y asegura que le ha dicho que es un estorbo para ella; además Líbana se siente abandonada por su papá.

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