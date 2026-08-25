¡Rodrigo sí quiere responderle a su novia, pero no puede vivir con ella!

Rodrigo, novio de Líbana, dice que va a responder por el hijo que esperan, pero advierte que no puede tener a Líbana en casa de sus papás. Líbana ya vivió con ellos por un tiempo, pero no se dio a querer con la mamá de Rodrigo y decidieron regresarla. Rodrigo sabe que tiene que cumplir órdenes y asegura que cada uno está mejor en casa de sus papás. Rodrigo está muy enojado con la mamá de Líbana porque dice que no se hace responsable del embarazo de Líbana. ¿Será buena idea que Rodrigo y Líbana vivan separados?