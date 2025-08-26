inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Me dejó en visto, me traicionó y resultó casado | Programa del 26 de agosto del 2025

Alicia conoció en su trabajo a Eder, quien la engañó, pues le dijo que era soltero y no solo eso, sino que rentó un cuarto para tener encuentros íntimos con ella.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace

Alicia recibió un mensaje en el que le piden 10 mil pesos para que no hagan públicas unas fotografías íntimas, las cuales le compartió a Eder. Después de que Alicia se enteró de que Eder es casado, piensa que él es quien la está extorsionando.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×