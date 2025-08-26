Me dejó en visto, me traicionó y resultó casado | Programa del 26 de agosto del 2025
Alicia conoció en su trabajo a Eder, quien la engañó, pues le dijo que era soltero y no solo eso, sino que rentó un cuarto para tener encuentros íntimos con ella.
Alicia recibió un mensaje en el que le piden 10 mil pesos para que no hagan públicas unas fotografías íntimas, las cuales le compartió a Eder. Después de que Alicia se enteró de que Eder es casado, piensa que él es quien la está extorsionando.
