Esposa de Bruce Willis dice que el cerebro “le está fallando” y ya no puede hablar como antes

Han pasado ya un par de años desde que Bruce Willis se alejó definitivamente del ojo público debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo crónico. Su esposa, Emma Heming, rompió el silencio con una entrevista en vivo por primera vez.

La modelo y actriz de 49 años dijo que el cerebro “le está fallando” al icónico actor y su habilidad del lenguaje se está yendo.

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dice que aún quedan rasgos característicos del actor en su vida diaria

En las décadas de los ochenta y noventa, Bruce Willis se convirtió en un actor emblemático, protagonista de clásicos como “Duro de Matar”, “Pulp Fiction”, “Sexto Sentido” y “El Quinto Elemento”. Lamentablemente, se retiró de la actuación y de la vida pública en 2022, debido al diagnóstico de demencia frontotemporal que enfrenta.

Ahora Willis vive bajo los cuidados permanentes de su esposa, Emma Heming. A partir de su experiencia en los últimos 3 años, la modelo y actriz está a punto de lanzar un libro dedicado a quienes realizan labores de cuidado para familiares y seres queridos.

“Bruce aún se mueve mucho. Goza de buena salud por lo general”, dijo Heming en una entrevista para el programa Good Morning America. Sin embargo, también aseguró que su cerebro “le está fallando”.

La autora explicó que la familia ha aprendido a comunicarse de maneras alternativas con Bruce, pues su capacidad de hablar se ha ido poco a poco.

En una de sus declaraciones más fuertes, dice que ya no tienen días completos con él tal como era, sino momentos. Sin embargo, aún quedan rasgos muy característicos. “Es su risa, ¿sabes? Tiene una risa muy contagiosa. A veces notas ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa, y te teletransportas al pasado”.

Emma Heming confesó que durante el proceso se ha sentido muy sola y llegó a aislarse tanto ella como a la familia, en el cuidado a Bruce Willis. Ellos procrearon a dos hijas, de 13 y 9 años.

También tiene 3 hijas adultas de su primer matrimonio con Demi Moore. Toda la familia ha demostrado llevarse bien en los últimos años de convivencia con el actor.

La demencia frontotemporal es un término general para referirse a diversas enfermedades que afectan los lóbulos frontal y temporal del cerebro, zonas asociadas con la personalidad, conducta y lenguaje.