Influencer es hospitalizada de emergencia por hacer sesión de fotos en traje de baño en la nieve

En algunas ocasiones, los creadores de contenido hacen todo lo posible para ganar seguidores, incluso algunas cosas arriesgadas para poder tener visualizaciones sin importarles su seguridad o su salud, lo que puede llegar a tener consecuencias graves.

Tal es el caso de la influencer Karol Rosalin, quien compartió en sus redes sociales las imágenes que capturó de su visita a las montañas en San Carlos de Bariloche en Argentina, y es que las cosas se pusieron un poco intensas cuando la joven decidió posar en traje de baño a una temperatura de -5 grados centígrados, ya que nada salió de la forma que ella había pensado.

¿Cuál es el estado de salud de la influencer?

Este hecho, a pesar de dejarle grandes fotografías, le provocó un daño a su salud, pues tuvo que ser hospitalizada de emergencia como consecuencia de exponerse a las bajas temperaturas en traje de baño. Sin embargo, este tipo de imágenes cada vez se están haciendo más virales entre los famosos, provocando que más influencers quieran hacer algo así.

Sentía que estaba dentro de un refrigerador

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió una serie de fotografías, donde detalló que lo que comenzó como algo divertido, en poco tiempo pasó a ser preocupante, ya que empezó a sentirse mal y perdió la sensibilidad en los glúteos.

El viento era tan frío que la sensación térmica era aún más baja que la temperatura real. Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa

Agregó que tuvo que interrumpir la sesión de fotos, pues se comenzó a sentir muy mal y acudió por atención médica de urgencia. De acuerdo a lo que detalló, reveló que fue trasladada al hospital, ya que empezó con diversos síntomas de hipotermia y entumecimiento severo.

