Imelda Tuñón le hace polémica advertencia a Maribel Guardia sobre volver a ver a su nieto

Los problemas y diferencias entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parece que no van a terminar pronto.

Por: Luis Madrid | Marktube
Las cosas entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia siguen dando de qué hablar, pues desde hace un tiempo ambas se encuentran pasando por momentos muy complicados, incluso hasta los juzgados llegaron para poder definir quien iba a estar al cuidado de José Julián.

Recordemos que tras la fuerte polémica que han vivido, la actriz reveló que a ella le gustaría apoyar de manera económica a su nieto, un hecho que Imelda Tuñón no aprobó, pues en palabras de la madre del menor, mencionó que no necesita ni quiere la ayuda económica.

Julián trabajaba, teníamos dinero

Incluso, Imelda agregó que la oferta económica de Maribel Guardia era necesaria como se llegó a especular “se suponía que era dinero de nosotros”, hablando de los recursos que Julián Figueroa generaba para poder sostener a su familia.

¿Cuál es el mensaje que le mandó Imelda Tuñón a Maribel Guardia?

También, le pidió a la actriz que se mantenga al margen, pues todo parece indicar que no quieren tener relación con Maribel Guardia, razón por lo que la actriz no ha tenido oportunidad de convivir con su nieto.

No queremos nada de ella, nada

Finalmente, Imelda Tuñón mandó un fuerte mensaje a Maribel Guardia en por medio de una entrevista para ‘Venga La Alegría’, donde le pide que los olvide por completo.

Julián trabajaba, teníamos dinero. Ayuda, cómo puede ser ayuda si se suponía que era dinero de nosotros. Ese es un tema que no sé si me corresponde aclararlo. No queremos nada de ella, nada. Le deseo que esté en paz y que esté en paz con sus decisiones. Si puede olvidarnos, que nos olvide, tiene derecho de estar tranquila y de estar feliz

