¿Sabías que Rambo II se filmó en México?: Las zonas más peligrosas donde Sylvester Stallone grabo

Un clásico del cine sin lugar a duda es Rabo, filme que sigue siendo referente del cine de acción y de la temática bélica. Dentro de esta saga se encuentra “Rambo II: La misión”, película que, aunque centrada en la jungla de Vietnam, esconde un secreto que pocos saben, pues muchas de sus escenas fueron filmadas en locaciones mexicanas, algunas de las cuales son señaladas como focos rojos por ser escenario de eventos históricos violentos.

México Desconocido: Las zonas peligrosas de México, donde se filmó Rambo ll

Cascada El Salto – Coyuca de Benítez, Guerrero: Este lugar turístico fue escenario de una de las escenas más recordadas de la película. No obstante, actualmente la región es recordada por eventos trágicos como la Masacre de Aguas Blancas de 1995, en donde 17 campesinos fueron asesinados por la policía estatal mientras viajaban.

Base Aérea Militar N.º 7 – Pie de la Cuesta, Acapulco: Esta base fue el escenario perfecto para simular una base militar tailandesa dentro de la película, pero hoy en días es recordado como un centro clandestino de detención y tortura, utilizado durante la llamada “Guerra Sucia en México”, debido a que en ella se realizaban los llamados “vuelos de la muerte” donde se arrojaban personas desde los aviones al océano Pacífico.

Tecoanapa – Guerrero: Este municipio, pertinente al Estado de Guerrero, fue el escenario utilizado para representar las selvas de Vietnam en la película. No obstante, hoy en día es conocido por ser una región altamente problemática, en donde se encuentra presencia constante, de grupos pertenecientes al crimen organizado, grupos guerrilleros e intensa movilización militar.

Aunque México es un país con todo tipo de climas y ecosistemas, lo que lo convierte en un espacio adecuado para presentar todo tipo de escenarios, estos hechos delictivos han manchado su reputación, lo que podría acarrear una baja en el interés de los cineastas por filmar dentro de nuestro país.

