Así ha sido la complicada vida amorosa de Taylor Swift

Hace unas cuantas horas, Taylor Swift se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que la cantante dio a conocer que se comprometió con el jugador de americano Travis Kelce, una relación de dos años que marcó un antes y después para los famosos.

Sin embargo, es muy cierto que no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida amorosa de Taylor Swift, ya que ha pasado por momentos muy complicados de los que ha logrado salir y convertir en canciones que han alcanzado el éxito a nivel mundial.

¿Cómo ha sido la vida amorosa de Taylor Swift?

Aquí te contamos sobre sus relaciones pasadas, las cuales fueron muy sonadas y bastante complicadas en ciertos momentos. En 2008, la cantante comenzó una relación con Joe Jonas, mantuvieron un romance fugaz el cual inspiró canciones como ‘Forever & Always’.

Para el año 2010, Taylor Lautner se convirtió en el novio de la famosa y le dejó una gran huella, ‘Back to December’. Aunque en ese mismo año, también sostuvo una relación con Jake Gyllenhaal, la cual en su momento fue una de las más sonadas en los medios y que está relacionada con ‘All Too Well’.

Ya para el 2012, Harry Styles también se unió a la lista con un breve romance, pero intenso, la conexión con el ex One Direction inspiró ‘Style’. En el 2015, apareció Calvin Harris, con una relación muy mediática. Luego vino en 2016, Tom Hiddleston la cual fue viral en las redes sociales por las fotos que salieron a la luz.

Entre los años de 2016 a 2023, existió una relación Joe Alwyn, considerada la relación más estable hasta ese momento de la cantante. Finalmente, llegó el tan esperado 2023, cuando comenzó una relación con Travis Kelce, con quien después de dos años de relación va a llegar al altar.

