Me dejó por una nadaqueverienta | Programa del 08 de diciembre de 2025
Karla le ha hecho la vida imposible a Yuli, pues es pareja de su ex; la juzga por su forma de vestir y por ser extrovertida, pero todo está a punto de cambiar.
Karla no acepta que su ex la haya dejado por Yuli y asegura que le hicieron brujería. Humberto acusa a Yuli de ser una interesada y de haberle robado una tarjeta de crédito; sin embargo, Rocío Sánchez Azuara y Caro, la mamá de Yuli, le pondrán un alto a este caso de abuso.