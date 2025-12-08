Me dejó por una nadaqueverienta | Programa del 08 de diciembre de 2025

Karla no acepta que su ex la haya dejado por Yuli y asegura que le hicieron brujería. Humberto acusa a Yuli de ser una interesada y de haberle robado una tarjeta de crédito; sin embargo, Rocío Sánchez Azuara y Caro, la mamá de Yuli, le pondrán un alto a este caso de abuso.