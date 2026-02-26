inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Se avergüenza de su hija! Natali no entiende por qué Cande es mala

Natali no entiende cómo es que Cande se comporta de esa manera, pues ella no la crió así; Natali revela que se avergüenza de ella. ¿Cande entrará en razón?

Videos,
Acércate a Rocío

Natali, mamá de Cande, condena la relación que tiene su hija con Noé, hermano de su ex; revela que se siente avergonzada de su hija. Aunque no es su responsabilidad, Natali cuida a los hijos de Cande desde que comenzó su cuestionable relación con Noé, el hermano de Yair. Natali no entiende qué le pasó a Cande, pues ella no la crió así. Por si fuera poco, Natali echa de cabeza a más de uno de los panelistas.

Videos