¡Se avergüenza de su hija! Natali no entiende por qué Cande es mala

Natali, mamá de Cande, condena la relación que tiene su hija con Noé, hermano de su ex; revela que se siente avergonzada de su hija. Aunque no es su responsabilidad, Natali cuida a los hijos de Cande desde que comenzó su cuestionable relación con Noé, el hermano de Yair. Natali no entiende qué le pasó a Cande, pues ella no la crió así. Por si fuera poco, Natali echa de cabeza a más de uno de los panelistas.