No le hablen que es casado | Programa del 20 de agosto 2026 de Acércate a Rocío
La mujer de Armando es muy celosa, pero él le ha dado motivos para vigilarlo 24/7. ¿Será que a ella también deberían vigilarla? ¡Increíble familia!
Armando se queja de los celos enfermizos de su esposa y la acusa de pegar su foto por toda la ciudad advirtiendo que es casado. Gabriela acepta que no quiere que ninguna mujer se acerque a su esposo, pero es porque quiere cuidar su matrimonio. El hijo de Armando y Gabriela cuenta que sus papás han peleado desde siempre por mujeres. La examante de Armando contará detalles de su relación con Armando y la confesión del último panelista pondrá a todos en su lugar.