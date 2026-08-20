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¡Esto sí son celos! Armando sufre los celos enfermizos de su mujer

La mujer de Armando no sólo lo tiene vigilado 24/7, pegó carteles por toda la ciudad con su foto y la advertencia de que es casado. ¿Por qué será tan celosa?

Armando revela que su mujer lo tiene vigilado 24/7; si ya sabe cómo es, ¿para qué le busca? Armando cuestiona la inseguridad de su mujer y sospecha que ella es la infiel. Incluso, la mujer de Armando ha pegado carteles en las calles con su foto y la leyenda ‘No le hables que está casado’. La situación se volvió más grave a partir de dichos carteles: primero parecieron en su colonia y ya están en todos los lugares que Armando frecuenta. ¿Hasta dónde podría llegar la mujer de Armando?

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