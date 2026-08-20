“Si no te interesa vete": ¿Por qué regañó la Chef Isabel Carvajal a Claudia en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera recibió una llamada de atención de la Maestra del Fuego de MasterChef 24/7.
Previo al jueves de delantales negros y noche de eliminación en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron la visita de la Chef Isabel Carvajal, quien organizó una dinámica para que pudieran identificar sus áreas de oportunidad en esta recta final del reality. Sin embargo, ante las risas y distracciones de Claudia, la Chef no dudó en hacerle un contundente llamado de atención.