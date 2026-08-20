¡Él le mintió! El ex de Karen le decía que sólo era roomie de su esposa, pero no fue así

Karen, la examante de Armando, entra a la clínica de emociones para ponerle un alto a Armando, pues ya no quiere que la busque más. Karen cuenta que él le mintió diciéndole que llevaba cinco años de casado, pero no fue así. Karen revela que cuando conoció a Armando estaba vulnerable pues la acababan de dejar; pero cayó en sus brazos. ¿Será que Armando entiende y la deja de buscar? Karen contará con detalles cómo se enteró de que Armando seguía casado y viviendo con su esposa.