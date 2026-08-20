uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Él le mintió! El ex de Karen le decía que sólo era roomie de su esposa, pero no fue así

¡Es casado y aún duerme en la misma cama de su esposa! Karen se enamoró perdidamente de Armando y ahora que se enteró de sus mentiras, ya no quiere nada con él.

Karen, la examante de Armando, entra a la clínica de emociones para ponerle un alto a Armando, pues ya no quiere que la busque más. Karen cuenta que él le mintió diciéndole que llevaba cinco años de casado, pero no fue así. Karen revela que cuando conoció a Armando estaba vulnerable pues la acababan de dejar; pero cayó en sus brazos. ¿Será que Armando entiende y la deja de buscar? Karen contará con detalles cómo se enteró de que Armando seguía casado y viviendo con su esposa.

Videos