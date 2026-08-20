Emiliano asegura que sus papás no tienen ni arreglo ni vergüenza: se quejan el uno de otro, pero son tal para cual. Además, les pone un ultimátum: o le paran a su jueguito o se va con sus abuelos. Emiliano cuenta que sus papá nunca se han llevado bien y que siempre han discutido por mujeres; por eso, Emiliano se acercó más a su mamá y rechazó a su papá, pues no quiere repetir su historia. Incluso, Emiliano se volvió cómplice de su mamá para espiar a su papá y ahora él podría enfrentar problemas legales.