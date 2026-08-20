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¡Se hizo amante de la esposa de su amigo! Rodrigo trata de explicar el por qué

Rodrigo, amigo de Armando y amante de su esposa, revela cómo inició su relación con Gabriela, a quien dice amar. ¿Por qué se metió con la mujer de su amigo?

Rodrigo, el amante de Gabriela y amigo de Armando, explica en la clínica de emociones cómo comenzó su relación con Gabriela. Según Rodrigo, todo comenzó en una fiesta donde Armando le mandó mensajes a su hija de 27 años. Rodrigo asegura que no sale con Gabriela por venganza y dice que la ama, pero Gabriela sólo se divierte con él. Ante las escandalosas confesiones, el hijo de Gabriela y Armando prefiere abandonar el foro.

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