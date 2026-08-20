"¡Que nadie le hable!”, Gabriela no permite que ninguna mujer le hable a su esposo

Gabriela niega ser celosa y asegura que sólo cuida lo que es suyo; advierte que su marido no puede hacer lo que se le pegue la gana, pues para eso tiene esposa. Gabriela acepta que no le gusta que otras mujeres le hablen a su marido, cuando saben que es casado. Todo comenzó cuando el esposo de Gabriela le fue infiel con la vecina a un año de estar casados; ya llevan 21 años juntos. ¿Gabriela hace bien en continuar con un infiel?