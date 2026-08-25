Alejandra Carvajal: ¡El secreto de los pandas que pocos conocen!
Los pandas esconden características sorprendentes detrás de su apariencia tierna.
Alejandra Carvajal visitó el Zoológico de Chapultepec para conocer algunos secretos de los osos panda. Estos animales pueden consumir hasta 10 kilos de alimento al día y poseen un sexto dedo que les ayuda a manipular el bambú. Aunque parecen amigables, suelen ser animales solitarios. Los pandas llegaron a México desde China en 1975, como parte de las relaciones entre ambos países.