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Alejandra Carvajal: ¡El secreto de los pandas que pocos conocen!

Los pandas esconden características sorprendentes detrás de su apariencia tierna.

Por: Hugo Pantoja

Alejandra Carvajal visitó el Zoológico de Chapultepec para conocer algunos secretos de los osos panda. Estos animales pueden consumir hasta 10 kilos de alimento al día y poseen un sexto dedo que les ayuda a manipular el bambú. Aunque parecen amigables, suelen ser animales solitarios. Los pandas llegaron a México desde China en 1975, como parte de las relaciones entre ambos países.

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