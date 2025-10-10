inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Mi suegra me odia por mi origen | Programa del 10 de octubre 2025

Acércate a Rocío
TV Azteca

Leticia ya no piensa seguir soportando malos tratos y humillaciones de parte de su suegra y de su esposo. Por otra parte, el esposo de Leticia asegura que se equivocó en involucrarse con Leticia hace muchos años y ahora no sabe cómo sacarla de su vida. Leticia advierte que no le dejará ‘la mesa puesta’ a la amante de su marido.

