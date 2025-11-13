Mi exsuegra no me supera | Programa del 13 de noviembre 2025
Ilse le ruega a Yadhira que entienda que Rubén ya forma parte de su pasado, pues ella ya lo supero y ella debería hacer lo mismo. Aunque la mamá de Rubén sólo quiere defender a la que un día fue su familia, él no piensa tropezar con la misma piedra. ¡Ilse exige que dejen de acosarla!
