inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

Se escondió con la amante | Programa del 13 de octubre 2025

Llatsiry no creyó que Miguel fuera capaz de hacerse ‘el desaparecido’ para no hacerse cargo de su familia; él asegura que Llatsiry lo quería retener con hijos.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Llatsiry nunca creyó que Miguel fuera capaz de hacerse pasar por desaparecido para así, ya no hacerse cargo de su familia. Miguel asegura que Llatsiry lo quería retener teniendo hijos, pero Llatsiry no está dispuesta a darse por vencida, pues él tiene que hacerse cargo de sus hijos.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×