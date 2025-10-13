Se escondió con la amante | Programa del 13 de octubre 2025
Llatsiry no creyó que Miguel fuera capaz de hacerse ‘el desaparecido’ para no hacerse cargo de su familia; él asegura que Llatsiry lo quería retener con hijos.
TV Azteca
Llatsiry nunca creyó que Miguel fuera capaz de hacerse pasar por desaparecido para así, ya no hacerse cargo de su familia. Miguel asegura que Llatsiry lo quería retener teniendo hijos, pero Llatsiry no está dispuesta a darse por vencida, pues él tiene que hacerse cargo de sus hijos.
Galerías y Notas Azteca UNO